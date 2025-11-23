Boca le gana a Talleres en La Bombonera por los octavos de final del Clausura

zeballos-boca

A los 27' del primer tiempo Miguel Merentiel puso el 1-0 para Boca. Y a los 20 segundos del complemento el uruguayo aumentó la cuenta para el equipo de la Ribera.

A los 45' el arquero auriazul Agustín Marchesín le atajó un penal a Cáceres.

Los goles de Boca ante Talleres

La fórmula no falla: otro centro de Paredes para un gol de Boca. Esta vez fue Merentiel, luego de un cabezazo de Di Lollo.

¡GOL DE BOCA! La Bestia x2. Merentiel pone el 2-0 ante Talleres en La Bombonera.

Augusto Schott sorprendió al Xeneize en los primeros minutos y remató apenas desviado. Estuvo cerca la T de abrir el marcador.

Ortegoza tiró alto, pero se veía mejor al visitante en los primeros minutos.

Hasta que se despertó el equipo dirigido por Claudio Úbeda, Merentiel lo dejó solo a Giménez, quien lo perdió solo.

Marchesín le tapó un mano a mano a Ortegoza, pero vino el gol del Xeneize. Paredes metió un preciso tiro de esquina desde la derecha, Di Lollo cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y bajó, pero la aseguró Merentiel con un testazo.

A los 45' hubo una mano del Changuito Zeballos adentro del área, Mateo Cáceres ejecutó el penal y Marchesín le atajó el tiro.

A los 20 segundos del complemento Blanco metió un centro rasante desde la izquierda y Merentiel estampó el 2-0.

Zeballos metía un tiro en el palo, pero en la siguiente jugada el ingresado Girotti cabeceaba al travesaño.