Boca le gana a Talleres en La Bombonera por los octavos de final del Clausura

Boca le gana 2 a 0 a Talleres de Córdoba, en La Bombonera, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.
A los 27' del primer tiempo Miguel Merentiel puso el 1-0 para Boca. Y a los 20 segundos del complemento el uruguayo aumentó la cuenta para el equipo de la Ribera.
A los 45' el arquero auriazul Agustín Marchesín le atajó un penal a Cáceres.
Augusto Schott sorprendió al Xeneize en los primeros minutos y remató apenas desviado. Estuvo cerca la T de abrir el marcador.
Ortegoza tiró alto, pero se veía mejor al visitante en los primeros minutos.
Hasta que se despertó el equipo dirigido por Claudio Úbeda, Merentiel lo dejó solo a Giménez, quien lo perdió solo.
Marchesín le tapó un mano a mano a Ortegoza, pero vino el gol del Xeneize. Paredes metió un preciso tiro de esquina desde la derecha, Di Lollo cabeceó, la pelota pegó en el travesaño y bajó, pero la aseguró Merentiel con un testazo.
A los 45' hubo una mano del Changuito Zeballos adentro del área, Mateo Cáceres ejecutó el penal y Marchesín le atajó el tiro.
A los 20 segundos del complemento Blanco metió un centro rasante desde la izquierda y Merentiel estampó el 2-0.
Zeballos metía un tiro en el palo, pero en la siguiente jugada el ingresado Girotti cabeceaba al travesaño.