Boca, con el cuestionado Úbeda, empata con Instituto en La Bombonera

Boca Juniors, empata 0 a 0 con Instituto de Córdoba, en La Bombonera, por la 12ª ronda de la Zona A del Torneo Apertura.
Boca Juniors, empata 0 a 0 con Instituto de Córdoba, en La Bombonera, por la 12ª ronda de la Zona A del Torneo Apertura.
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A los 17 minutos del primer tiempo Alex Luna terminó mal un contragolpe del visitante al rematar muy desviado.
A los 20' Adam Bareiro cabececó alto y estuvo cerca de marcar.
Pero a los 22' hubo una situación clara para anotar para el visitante, cuando Marchesín le tapó un mano a mano a Córdoba.
Rojo le atajó un pelotón a Merentiel a los 25 minutos. Estuvo cerca de anotar el Xeneize.
A los 41' Fernando Alarcón se lo perdió increíblemente para La Gloria tras un centro de Lodico.