Boca, con el cuestionado Úbeda, empata con Instituto en La Bombonera

A los 20' Adam Bareiro cabececó alto y estuvo cerca de marcar.

Pero a los 22' hubo una situación clara para anotar para el visitante, cuando Marchesín le tapó un mano a mano a Córdoba.

Rojo le atajó un pelotón a Merentiel a los 25 minutos. Estuvo cerca de anotar el Xeneize.

A los 41' Fernando Alarcón se lo perdió increíblemente para La Gloria tras un centro de Lodico.