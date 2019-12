Beccacece está reunido con Milito para definir su llegada a Racing

Licha López: "Me encanta si viene Beccacece"

"Es muy importante que se siga con una línea y me encanta si viene Beccacece. Vamos a ver qué nos depara el destino. Sea quien sea, se encontrará con un grupo con muchas ganas de trabajar y de mejorar", expresó el delantero de Racing, Lisandro López sobre la posible contratación del ex técnico de Independiente.

El DT se reunió este lunes con Diego Milito para definir su incorporación al conjunto de Avellaneda.

Luego agregó: "No me sorprende que venga de dirigir a Independiente, tenemos que terminar con eso. Si la secretaría técnica con Diego (Milito) a la cabeza considera que es lo mejor, hay que terminar con lo otro. No hay problema que venga de Independiente. Si es un buen entrenador y Diego cree que nos va a aportar, bienvenido sea".

"Desde lo futbolístico podemos estar mejor o peor, pero en lo humano este grupo es espectacular. Lo venimos manteniendo hace varios años y la adaptación de lo chicos que se incorporaron en este semestre fue muy buena. Si el grupo sigue así, se va a mantener siempre competitivo", añadió.

Sobre el Trofeo de Campeones que se adjudicó la Academia tras vencer en la final a Tigre por 3 a 0, dijo: "Siento mucha felicidad. Ojalá sigamos por este camino de triunfos y de títulos. Necesitamos, seguramente, trabajar mucho y tener mucha voluntad. Ahí estamos para tratar de lograrlo. En el semestre nos costó, no encontramos el funcionamiento del campeón".

"No importan los cuatro puntos que nos separan del primero, sino que me preocupa más el rendimiento futbolístico. A pesar de ese bajón, hoy estoy feliz. Ahora descansaré y tendremos que volver al trabajo con voluntad de mejorar, de seguir para adelante", señaló Licha en una entrevista con el diario Olé.

Sobre la partida del técnico Eduardo Coudet, admitió: "Con Chacho fue una locura tremenda. Una intensidad en el día a día, muy comprometido, no sólo con nosotros, sino con el club en general. Se lo va a extrañar al loco este. Hemos tenido una gran relación en estos dos años. Me dejó ser yo, me dio mucha libertad. Le estaré siempre agradecido por todo lo que hizo".