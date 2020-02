Atlético Tucumán cayó en la ida, en la altura de Bolivia, frente a The Strongest

Atlético Tucumán perdió 2-0 con The Strongest, en la altura de La Paz, y la semana próximo deberá remontar la serie de Fase 2 de Copa Libertadores de América para seguir soñando con estar en la zona de grupos.

Los bolivianos lograron los goles uno en cada tiempo, por intermedio de Reinoso y Willie, y quedaron bien perfilados para el desquite.

El ganador de esta serie se medirá en Fase 3 con el triunfador de Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Táchira.

El equipo argentino intentó pero careció de ideas frente a un The Strongest que tuvo varias chances para aumentar la distancia.

Síntesis del partido:

The Strongest: Daniel Vaca; Gonzalo Godoy, Saúl Torres, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Carlos Añez, Gonzalo Castillo, Ramiro Vaca; Rolando Blackburn y Jair Reinoso. Director técnico: Mauricio Soria.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Yonatan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Augusto Lotti; Javier Toledo y Leandro Díaz. Director técnico: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 45m Reinoso (TS).

Gol en el segundo tiempo: 25m Willie (TS).

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Ramiro Carrera (AT) por Lotti; 16m Leonardo Heredia (AT) por Rojas y Willie (TS) por Añez; 30m Lucas Melano (AT) por Díaz; 40m Reina (TS) por Blackburn; 46m Cardozo (TS) por Ramiro Vaca.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Estadio: Hernando Siles.