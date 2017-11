Una de las madres del violento video hizo su descargo en las redes

El video que se conoció este viernes de una terrible gresca que se generó entre dos mujeres en el fútbol infantil en Río Tercero, Córdoba, impactó a todos. Y rápidamente se generaron muchos comentarios al respecto en las redes sociales.

Entre ellos, apareció el de Cami (de quien no mencionaremos el apellido), quien escribió en el Facebook de Día a Día para dar su versión de los hechos al ser una de las protagonistas del video.

En su aclaración, asegura que es la persona que atacó a la señora que está sentada en la tribuna, ya que ella llamó "ciego" a su hermano de 13 años, que utiliza lentes y estaba jugando en ese momento el partido entre el club Casino y Club Atlético Río Tercero.

"La que peleó ahí soy yo... que podes esperar de una señora que le dijo CIEGO a un nene de 13 años que desde que nació tiene que usar anteojos, que sin lentes no ve nada. Ahora en frío lo pienso y está mal eso, no justificó nada pero tendrían que escrachar a la señora que le dijo ciego a un nene de 13 años, que sin sus lentes no puede tener una vida digna", escribió Cami.

Y prosiguió, haciendo su propia autocrítica: "No se justifica mi acto porque es asqueroso lo que hice, pero tienen que saber por que antes de difundir las cosas. Por qué no se pone a grabar otras cosas".

Sin dudas, el video sigue dejando tela para cortar.

Madres locas





Por su lado, el presidente del club Casino, Sergio Coria, explicó ante el programa Pasión Deportiva: "No es solo un problema de Atlético y Casino lo que pasó, es un problema general. Han tomado el fútbol infantil como descarga personal y no es así, es una diversión de los chicos".

¿Habrá sanciones? "La formación de la gente no es echándola, hay que educarlos. No es el camino que queremos seguir ese", dijo Coria.