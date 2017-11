El director técnico de Real Madrid de España, el francés Zinedine Zidane, expresó que no es "tan tonto" y que el crack luso Cristiano Ronaldo es "inteligente" en su intención de dar vuelta la página luego del enojo del goleador por su reemplazo en el empate 2-2 ante Las Palmas.



"Todo normal. El enfado de Cristiano no es sólo de él. Todos los jugadores que se van del campo lo están. Estamos tranquilos. Yo no soy tonto y Cristiano es inteligente. Nosotros estamos aquí para lo mismo", manifestó Zidane en conferencia de prensa en la previa del duelo como visitante ante Borussia Dortmund de Alemania, por la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.



De esta manera, Zidane dio por terminado el tema que se generó el sábado pasado cuando dispuso el reemplazo de Ronaldo a los 27 minutos del segundo tiempo por Lucas Vázquez y consecuente enfado del astro portugués.



"Ahora pensamos en el partido de mañana - por el martes-. No lo entiendo, pero es lo que hay. He tomado una decisión para el bien del jugador. Luego que se hable de eso más que del partido de mañana. Es así. Hay que convivir con eso", concluyó el ex volante campeón del mundo en Francia 1998.



Real Madrid jugará como visitante ante Borussia Dortmund de Alemania por el grupo F de la Liga de Campeones de Europa 2016/2017.