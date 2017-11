La nueva lesión del astro argentino Lionel Messi cayó como un balde de agua fría en el Barcelona, donde el brasileño Neymar tendrá que dar un paso al frente como ya ocurriera hace un año para superar la sensible baja.



"El año pasado tuvimos una situación desagradable de una lesión de mayor duración y mi equipo estuvo bien", advertió el miércoles el técnico azulgrana, Luis Enrique Martínez, tras el empate liguero contra el Atlético de Madrid. No obstante, admitió que "perder a Messi (supone que) pierde el fútbol y perdemos nosotros", como evidenció el bajón anímico que pareció mostrar el Barça después de la salida del astro argentino del terreno de juego, tras la cual llegó el empate en menos de un minuto.



Messi ya no se entrenó este jueves con el equipo, tras iniciar el tratamiento para recuperarse de su nueva lesión, distinta de los problemas en el aductor de la pierna izquierda, que le había hecho perderse el partido clasificatorio mundialista de la selección argentina contra Venezuela (2-2) a comienzos de mes.



El argentino retomó la competición el 10 de septiembre en la derrota contra el Alavés (2-1) en Liga. Sin embargo, ahora Messi llegaba de dos buenos partidos con un triplete ante el Celtic escocés en la Liga de Campeones (7-0) y un doblete frente al Leganés en el anterior partido de Liga (5-1).



También empezó bien el encuentro poniendo a prueba al portero Jan Oblak en el minuto 15, pero en el inicio de la segunda parte llegaron los problemas.



Calendario apretado

La Pulga se llevó la mano a la ingle y pidió el cambio, dejando su sitio al turco Arda Turan en el minuto 60.



Poco después se confirmó una "rotura muscular en el aductor del muslo derecho", que dejará a Messi fuera de los terrenos de juego durante tres semanas.



Aunque tras sus problemas en la pierna izquierda, Messi y el club afirmaron que sólo se trataba de rebajar la carga física, el miércoles Luis Enrique admitía que el apretado calendario con siete partidos en 23 días impedía recuperar bien a Messi.



"Luis Enrique tiene razón. Lo que hay son demasiados compromisos internacionales, que perjudican el calendario", apoyó este jueves el expresidente de la Liga española y candidato a la reelección, Javier Tebas, defendiendo el campeonato doméstico.



La lesión impedirá al argentino jugar los partidos de la Liga de España contra Sporting de Gijón, el sábado, y el Celta (2 de octubre) y el encuentro de Liga de Campeones contra el Mönchengladbach (28 de septiembre). Pero, además, tampoco estará en los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia que jugará la Selección Argentina contra Perú el 6 de octubre y Paraguay el 11.