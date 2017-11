Publicó una foto con el pisotón de Luis Súarez y así le respondió

pie.jpg

Embed Esta es la jugada en la que Filipe acaba con el pie como ha publicado en Instagram pic.twitter.com/qVFrWHacsT — El Larguero (@ellarguero) 21 de septiembre de 2016

Filipe Luis y Luis Suárez fueron dos de los grandes protagonistas del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, no por sus goles sino por una plancha del delantero del conjunto blaugrana que dejó agujereado el pie del lateral brasileño.La "pica" entre estos dos jugadores, que ya viene del partido de Champions de la temporada pasada, volvió a tener un nuevo capítulo. En una lucha por el balón, Luis Suárez llegó tarde y planchó literalmente el pie del lateral brasileño del Atleti.El ex del Liverpool dijo que ni si quiera le había tocado algo que molestó y mucho al ex del Chelsea. En cuanto Filipe llegó al vestuario, subió una foto de su pie herido a Instagram que reavivó el debate sobre la agresividad del delantero uruguayo en el terreno de juego. "Menos mal que no me toca", comentó el lateral junto a la foto. La imagen pronto se hizo viral y no tardó en llegar a los ojos de Suárez.Cuando Suárez salió de vestuarios, acudió a zona mixta donde los periodistas le trasladaron la imagen que el lateral subió a Instagram y que al ex del Ajax no le hizo nada de gracia. "El fútbol es para hombres y lo que pasa en el terreno de juego debe quedar dentro", señaló el 9 del Barcelona. ​