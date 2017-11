¿Por negro? Suspendieron a Eto´o por tiempo indeterminado

El delantero camerunés Samuel Eto'o ha sido suspendido hasta nuevo aviso mediante un comunicado emitido por su club, el Antalyaspor de Turquía, después de que asegurara en las redes sociales que no se le respeta "por ser negro".

"Recordatorio: quizás hay gente que no me respeta porque soy negro", llegó a escribir el exjugador del Barcelona en su perfil de la red social Instagram, en una foto en la que mostraba un listado de todos los trofeos y títulos que ha ganado. Además, recordó que lleva 18 años dedicado al fútbol profesional y aseguró que su nivel no va a bajar.

Eto'o dijo que quería darlo todo por su actual club y ayudarle a ganar, aunque no especificó contra quien dirigía sus críticas. En un comentario posterior, aseguró que no se refería al presidente del club, Ali Safak Öztürk.

Sin embargo, Öztürk hizo oídos sordos, sancionó al delantero y manifestó que "ningún jugador está por encima de los intereses del Antalyaspor" y que "todo el mundo tiene que saber cuál es su lugar".