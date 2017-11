Los Colchoneros del Cholo se recuperaron con una goleada

Embed

El delantero argentino Ángel Correa anotó un gol en la holgada victoria del Atlético de Madrid como visitante sobre el Celta de Vigo por 4-0, en un partido válido por la tercera fecha de la Liga española de fútbol, que representó el primer éxito del equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone, luego de dos empates.

El "Atleti", que había igualado en las primeras jornadas con el Alavés y el Leganés, marcó todos sus goles en el segundo tiempo a través de Koke, el francés Antoine Griezmann en dos ocasiones y finalmente Correa, el ex delantero de San Lorenzo que había ingresado minutos antes en lugar del belga Yannick Carrasco.

El equipo "Colchonero" que dirige el argentino Simeone tuvo entre los suplentes a su compatriota Nicolás Gaitán, ex jugador de Boca Juniors y el Benfica de Portugal.

En el Celta, que dirige el también argentino Eduardo "Toto" Berizzo, jugaron sus compatriotas Gustavo Cabral (ex Racing y River) y Pablo Hernández (ex Argentinos Juniors), mientras que en el banco de suplentes estuvo Facundo Roncaglia (ex Boca y Estudiantes de La Plata).

Con el empate, el Atlético de Madrid quedó con 5 puntos a uno del Barcelona y Real Madrid, que aún deben jugar, mientras que el Celta no sumó ninguna unidad ya que perdió los tres partidos que jugó, los anteriores ante Leganés y Real Madrid, respectivamente.

Goles:

Atletico Madrid 4-0

