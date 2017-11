Le dijeron que se "parece un lavarropas" y se pudrió mal

El entrenador del Torino, Sinisa Mihajlovic, destruyó a Maxi López, su delantero.



¿Qué dijo del argentino? ¡Qué no dijo! "Está mal, tiene sobrepeso y el trabajo que hacemos lo termina fatigando por esa razón. Tiene que adelgazar. Le agradezco porque lo llevamos a Bérgamo y aunque no iba a jugar no se quejó en ningún momento".

También contó que ya dialogó con el jugador: "Hablé con él. Le dije que no hay jugador que pueda ser determinante con siete kilos de más. Es casi como si tuviera la forma de un lavarropas, debe volver a ponerse en forma".

¿Cómo lo van a ayudar? Así: "Le hemos dado una dieta y sabe que cada semana debe bajar un kilo. Lo tiene que hacer: cada siete días lo pesaremos para ver si va alcanzando los objetivos".

Veremos si Maxi decide volver a su mejor forma en el fútbol o se pone una casa de electrodomésticos...