La UEFA eligió a su nuevo presidente

El esloveno Aleksander Ceferin, de 48 años, fue elegido presidente de la UEFA, este miércoles en Atenas, por una duración de dos años y medio, tiempo del mandato que le restaba al anterior dirigente, el francés Michel Platini, suspendido por la justicia interna de la FIFA.

Ceferin fue elegido por una aplastante mayoría de 42 votos contra 13 del otro candidato a esta elección, el holandés Michael van Praag, de 68 años (cada una de las 55 federaciones de la UEFA tenía un voto).

"Decir que no tengo experiencia, es irrespetuoso para los presidentes de las pequeñas y medianas federaciones que, como yo, deben hacer más con menos, y por tanto tienen experiencia", declaró el abogado esloveno en la tribuna del congreso de la UEFA, poco antes de ser elegido.

"No haré promesas que no se puedan hacer realidad", añadió, hablando de "viento de cambio", en inglés "wind of change", parafraseando una canción del grupo Scorpions.

El otro candidato a la elección, Michael van Praag, de más edad que Ceferin, había citado a los Rolling Stones diciendo que "time is on my side", "el tiempo está de mi lado".

Ceferin se vio respaldado por los votos del antiguo bloque de países del Este de Europa y por las pequeñas naciones, cuando los grandes clubes europeos buscan en este momento incrementar su dominio y hacer valer sus intereses en el fútbol continental.

Precisamente, Van Praag, presidente de la Federación Holandesa, había prometido que si era elegido, renegociaría la reforma de la Liga de Campeones para el período 2018-2021.

"Quiero que más clubes tengan posibilidades de jugar la Liga de Campeones, prometo, si soy elegido, renegociar el acuerdo sobre la Liga de Campeones", anunció el holandés en la tribuna.