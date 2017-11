Enzo Pérez se mandó una macana y pidió disculpas

El Valencia perdió 3-2 sobre la hora ante Betis y sufrió la tercera derrota consecutiva en igual cantidad de partido jugados por la Liga de España.

Cuando trascurrían 5' del segundo tiempo, el capitán del local Enzo Pérez vio la tarjeta roja por una dura entrada a un rival y dejó a su equipo con diez hombres.

"He pedido disculpas al cuerpo técnico y a mis compañeros, también se las pido a la gente. Ser capitán te hace ser más responsable y dar ejemplo, y hoy no lo fui", dijo el ex Tomba.

"Soy el primer responsable de la derrota de hoy. Perjudiqué al equipo. Siempre que cometa un error voy a salir a dar la cara. No hemos sumado, el fútbol es esto. No queda otra que seguir tirando del carro y buscar los tres puntos de visitante", finalizó.

