El sincericidio de Simeone en la previa del choque ante el Barcelona

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, espera "el mejor Barcelona" el miércoles para la quinta jornada de la Liga española, en el Camp Nou, un estadio en el que no ha logrado ganar nunca.



El "Cholo" nunca ha conseguido ganar en el Camp Nou donde, contando todas las competiciones, ha jugado ocho partidos con cinco derrotas y tres empates.



"En casi todos los partidos que no hemos podido ganar ha sido por mérito del Barcelona, creo que los pocos partidos que hemos empatado, merecimos empatar, pero posiblemente no hemos merecido ganar nunca desde lo que se vio en los 90 minutos", consideró el técnico atlético.



Simeone aseguró que para este miércoles "me imagino el mejor Barcelona como siempre, sobre todo cuando vamos al campo de ellos".



"El Barcelona mantiene siempre su identidad, jugarán a lo que han jugado siempre", afirmó el "Cholo", al que no le duelen prendas para afirmar que los azulgranas forman "el mejor equipo del mundo".



"Sigue teniendo un fútbol brillante, posiblemente a los más determinantes en el juego individual y colectivo que juegan juntos", explicó, antes de adelantar que espera apoyarse en su mejor juego defensivo para iniciar sus ataques.



"Ellos tienen un poder ofensivo tremendo y en cuanto mejor defendamos nosotros, tendremos opciones para aprovechar las características de los jugadores que puedan jugar", afirmó el técnico rojiblanco, que destacó el juego de Neymar, del que afirmó que "es un jugador extraordinario".



"A mí es un jugador que me encanta, se divierte, baila, canta y la destroza, así que pueden seguir criticándolo que el chico responde donde tiene que responder", dijo Simeone, en respuesta a las molestias que causa en algunos rivales sus filigranas sobre el terreno de juego cuando el Barcelona gana por goleada.