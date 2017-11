Una de las botineras más lindas confirmó la noticia más esperada

Natalie Weber, esposa del futbolista Mauro Zárate, contó la situación que atraviesa luego de haber sido operada de un tumor en la lola izquierda y haber perdido un embarazo.

"A fines de abril me entero de que estoy embarazada. Y el 17 de junio fue el bautismo de mi hijo. Con Mauro habíamos tomado la decisión de no contar nada a nadie para, en el bautismo, contarlo en un video. Y a fines de mayo, me fui a hacer una ecografía y el bebé no tenía más latidos", señaló la esposa del actual futbolista de la Fiorentina.

Pero este jueves, la hermosa morocha dio la mejor noticia: recibió la biopsia y no necesitará quimioterapia.

Así lo comunicó la modelo en las redes:

