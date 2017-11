Sessa: "Se anda paseando en zunga en la antesala de los vestuarios"

sessalvo

El arquero Gastón Sessa, que fue expulsado por el árbitro Julio Barraza al que tomó del cuello, reconoció estar "triste y avergonzado" y no descartó retirarse de la actividad profesional si el Tribunal de Disciplina le aplica una dura sanción.Además, pidió que haya coherencia a la hora de ser sancionado y dijo que estará atento a "cuantas fechas le dan a (Carlos) Tevez"."Estoy mal, triste, avergonzado. No sé qué habrá puesto en el informe el árbitro. Para algunos es un personaje divertido, para otros no tanto... Creo que es una persona payasesca, que le falta el respeto a los jugadores, que se anda paseando en zunga en la antesala de los vestuarios...", afirmó el arquero de Villa San Carlos en una entrevista concedida a TyC Sports.Sessa, que había tomado del cuello a Sergio Pezzotta cuando él jugaba en Vélez, dijo creer que "lo que me pasó el otro día lo tenía superado, pero este tipo me sacó"."¿Si le pediría perdón? Perdón le pido a Dios. Barraza es un canchero, un soberbio. Que este payaso venga a dirigir y a hablarnos como nos habla, te saca. A lo sumo, le puedo pedir disculpas", contó.Sobre el hecho en sí, que derivó después del tercer gol de Tristán Suárez, explicó: "Protesté porque hubo una mano. Me saca amarilla cuando salí del área y me daba la espalda. Le seguí protestando y me expulsó. Me preguntó si era guapo y me la aguantaba y le dije que sí y lo agarré para darlo vuelta porque me seguía dando la espalda".Por último, contó que si el Tribunal de Disciplina de AFA "me da muchas fechas dejaré de jugar" y pidió esperar a ver "qué interpretan"."(César) Taborda le pegó a un alcanzapelotas y le dieron una fecha. (Pablo) Migliore le pegó a un compañero mío y también le dieron una. Tevez reputeó a un árbitro y veremos cuántas le dan. Yo no tengo la mejor imagen dentro de la cancha, pero podés hablar con cualquier compañero, dirigente y saben todos que soy un tipo que tira para adelante. Sufro por ésto que pasó, más que nada por mis hijos", cerró.El Gato, de 43 años, volvió a protagonizar un polémico hecho y dejó el campo de juego a los 29 minutos del segundo tiempo. Cuando Tristán Suárez convirtió el tercer tanto, el arquero salió raudamente del arco para protestar por el gol de Claudio Galeano, quien al parar el balón utilizó la mano.Sessa protestó con gestos ampulosos, vio la amarilla y, como no cambió su actitud, Barraza le mostró la roja y generó que lo tomara del cuello. No es la primera vez que el "Gato" tiene un episodio de esta índole ya que en Primera División le dieron diez fechas de suspensión después de tomar del cuello a Sergio Pezzotta, cuando jugaba en Vélez.