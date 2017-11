Antes que nada, te avisamos que la info es trucha. Si sos de los que creíste que Ramiro Funes Mori está entre los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2016, lamentamos decirte que son puras habladurías.





No solo no está el defensor argentino en el listado, sino que además no existe listado alguno todavía.





La falsa nómina, que también incluye a Lionel Messi, Sergio Agüero y Javier Mascherano está compuesta por 23 futbolistas destacados.





Vale decir que para este año, la revista France Football decidió modificar las reglas para el Balón de Oro. En primer lugar, su contrato con la FIFA terminó, en segundo lugar, se dejará atrás la lista de 23 para ampliarla a una de 30 jugadores y en tercer lugar, ya no se anunciará a los tres finalistas.