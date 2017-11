Lavezzi dio la nota: por este incidente, lo mataron

L a celebración del casamiento del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y la actriz Isabel Macedo no pudo escapar de la polémica. En este caso, el protagonista fue Ezequiel "el Pocho" Lavezzi, uno de los invitados estelares de la boda del año, quien tuvo un cruce con los periodistas que cubrían la fiesta por su intempestivo ingreso.

Según relató Sebastián Tempone en Secretos Verdaderos, Lavezzi entró a la Finca Las Costas alrededor del mediodía en un auto de alquiler acompañado por su pareja, la modelo Yanina Screpante. Y el problema se produjo exactamente allí: el vehículo que los transportaba, aceleró en su entrada al sitio y le pisó un pie a Sandra Borghi, periodista de Canal 13.

Sin haberse disculpado por lo sucedido, ya de noche, cuando hacía varias horas que transcurrían los festejos, Lavezzi y su novia se acercaron hasta el portón donde aguardaba la prensa para permitir que los fotógrafos hicieran su labor. Y fue entonces que se produjo el momento más tenso.

"Yo juego al fútbol, no tengo que hablar de esto", se excusó de entrada Lavezzi cuando algunos reporteros le solicitaron su palabra. Entonces, Sandra Borghi aprovechó el momento para reclamarle por el hecho. "Está bien que no hables. Lo que está mal es que entres como entraste. Me pisaste un pie a mí y a un montón de mis compañeros".

Intentando excusarse por la acción, el futbolista dijo primero que él no estaba manejando, para después cuestionar la actitud de la prensa. "Si vos te ponés adelante... Vos estás haciendo tu trabajo, pero también tenés que entender que uno quiero entrar. ¿Por qué tengo la obligación de hablar, si no tengo ganas?", expresó.

Pocho