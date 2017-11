La promotora del video prohibido vive "un calvario"

Fue filmada mientras tenía relaciones sexuales con los dos reconocidos pilotos de automovilismo. "Mi hija está destruida. En Concordia todos vieron el video. Le hicieron un daño enorme a mi familia", dijo el padre de la promotora.

Oscar es el padre de Mechy, la promotora de Concordia, que fue filmada mientras tenía relaciones sexuales con los dos pilotos del TC, Mauro Giallombardo y Juan Bautista De Benedictis.

El hombre relató entre lágrimas el "calvario" que está viviendo su hija y toda la familia tras la viralización de esas imágenes prohibidas en las que ella es protagonista.

"Mi hija está destruida. En Concordia (lugar donde viven) todos vieron el video. Le hicieron un daño enorme a mi familia. En mi ciudad la están destruyendo, todos hablan del video", dijo el padre de Mechy, que tiene tan solo 21 años, en diálogo con el sitio Big Bang.

Respecto a los responsables de que se difunda ese video, Oscar manifestó: "Yo no entiendo estas cosas. Ayer por la tarde vino mi esposa y me mostró el video. No sé quién lo difundió pero lo único que te puedo decir es que estamos todos muy mal. Es muy triste lo que estamos viviendo".

"Dentro de las cuatro paredes se puede hacer cualquier cosa, es parte de la intimidad. Pero subirlo a una red social y destruir a una familia y a una chica de 21 años, eso realmente no tiene perdón", expresó dolido.

Por otro lado, aclaró que: "Amigos no eran, solo conocidos. Yo sé que ellos fueron los que se acercaron a ella".

Y, por último, aclaró: "Me llamó un amigo que es amigo de un juez de Concordia. Además me llamaron desde fiscalía de Concordia para decirme que están a mi disposición. Pero la verdad es que el daño ya está hecho. No hay dinero que arregle semejante daño que le hicieron a mi hija".

