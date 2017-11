La foto de Neymar que fue muy repudiada por sus seguidores

Neymar Jr. es uno de los futbolistas más famosos del planeta ya que entre sus seguidores en Facebook e Instagram cuenta con casi 120 millones de personas que están atentos a lo que hace el astro del Barcelona dentro y fuera de la cancha.

También es uno de los más activos en redes sociales, por lo que no es raro verlo compartir imágenes con sus familiares, amigos, compañeros de equipos, mujeres y, claro, con su pequeño hijo Davi Lucca.

Sin embargo, hace unos días, el capitán de la selección brasileña colgó una foto con su hijo que ha creado gran polémica en redes sociales, incluso entre sus más fervientes seguidores.

En la imagen aparece en una especie de tina o jacuzzi y al parecer el pequeño Davi está desnudo, lo cual despertó la ira de muchos seguidores pues consideran que lo está exponiendo de más al niño, ya que, como algunos explican, en el Internet se encuentran muchos depravados.

Pero la cosa no paró ahí. En la imagen que acompañó con el pie "My baby" (Mi bebé), varios usuarios hicieron comentarios homofóbicos en referencia a los gestos de ambos e incluso de carácter sexual, razón por la cual muchos de sus seguidores recomendaron al futbolistas bajar la imagen, aunque éste no ha hecho caso.

Embed My baby ❤️ Una foto publicada por Nj neymarjr (@neymarjr) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 12:07 PDT