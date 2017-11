El mediocampista Luciano Acosta, surgido de Boca Juniors y actual jugador del DC United de los Estados Unidos, admitió este jueves su confusión por los insultos que recibió de hinchas Xeneizes que lo confundieron con Lautaro Acosta, delantero de Lanús.



"Cuando vi el celular no entendía por qué me insultaban tanto los hinchas de Boca. Me preguntaba que había hecho para que me trataran de esa manera, no entendía nada, hasta que por fin me di cuenta que eran para Lautaro", reveló el futbolista de 22 años, en diálogo telefónico desde Washington con TyC Sports.



El ex jugador boquense recibió una gran cantidad de amenazas e insultos en su celular y a través de la red social Twitter, antes y durante el partido entre Boca y Lanús por la Copa Argentina jugado en Mar del Plata, debido a que los hinchas lo confundieron con Lautaro Acosta.



El delantero de Lanús lanzó frases irónicas contra Boca en la previa al partido jugado en la noche de ayer en Mar del Plata, lo que provocó el enojo de los hinchas, que se potenció cuando Carlos Tevez le reclamó por sus dichos antes de comenzar el encuentro y a la vista de todos.



Luciano Acosta debutó en la primera de Boca en el verano de 2014 de la mano del entonces DT del club Carlos Bianchi, y como no pudo consolidarse se marchó cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata y luego del DC United, donde se encuentra actualmente.



"Mi pase pertenece a Boca y sería feliz si pudiera volver al club, amo a Boca, soy muy hincha y lo sigo siempre a la distancia desde los Estados Unidos", reveló Lucho Acosta.

Embed Quería decirles a las personas esas que me twittearon insultándome que yo soy Luciano Acosta , y se están equivocando de nombre !! — Luciano Acosta (@LuchoAcosta94) 29 de septiembre de 2016

Embed Y vamos boca la puta madre !!! pic.twitter.com/Fxs37QKXkW — Luciano Acosta (@LuchoAcosta94) 29 de septiembre de 2016