Kranevitter presentÃ³ a su morocha en las redes y Â¡rompiÃ³ varios corazones!

Matías Kranevitter presentó a su novia en las redes sociales y recibió comentarios inesperados.

El jugador del Sevilla publicó una foto junto a su pareja, una bellísima morocha de la cual no dio a conocer su nombre.

Los emoticones que acompañaron la imagen dieron a entender claramente que se trata de su novia y fue entonces cuando varias chicas le manifestaron sus sentimientos al futbolista.

brisajonas7788 no lo podía creer: "Qué, qué, qué"; camizanni le expresó: "Yo te amo más Matías"; malenaramirezzz se puso celosa y le dijo: "No me podes hacer esto! yo te amo".

También otras chicas le dejaron su mensajito al ex River:

nicoleduarte96: Me Rompiste él corazón

erneesmelo: Nooo xq me hace esto

camila_romero13: Como me engañas

cami_r179: me partió el cora esta foto

eliana_14m: Me rompio el corazon

brisarodriguezz: Celos modo on

s_alganaraz5: te amo colito