Jorgelina Cardoso furiosa tras los silbidos a Ángel Di María en cancha de Racing

Esta vez, Cardoso apuntó contra los medios por darle entidad a los silbidos que bajaron desde las tribunas de la cancha de Racing hacia Ángel Di María al momento de realizarse la modificación del ex Benfica en el segundo tiempo. La esposa del campeón del mundo no repudió tanto la actuación de los hinchas sino la "intención" de los medios televisivos al darle protagonismo a ese instante. Además ejemplificó otras circunstancias en las que consideró que se busca perjudicar al futbolista.

"Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento", comenzó escribiendo Jorgelina Cardoso en sus redes sociales.

jorgelina cardoso

"Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos crack'. Te hacen querer odiar a los de Nob (Newell's old Boys) y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario", continuó en el posteo en el que se puede ver una foto de Di María festejando el gol en el Cilindro de Avellaneda. "Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara".

"Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real", sentenció Jorgelina Cardoso y cerró con un mensaje de amor para Ángel Di María: "Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte".

Además, Jorgelina Cardoso compartió en sus historias de Instagram imágenes de chicos en Avellaneda pidiéndole fotos al campeón del mundo y expresando su admiración por el Fideo a la par que el jugador posa para sacarse fotos con todos ellos. "Cada uno da lo que tiene adentro. Sos mi orgullo ayer, hoy y siempre, escribió".