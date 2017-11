Así festejó Juan Martín Del Potro su mejor cumpleaños

Juan Martín Del Potro tuvo un 2016 que quedará en la historia del deporte nacional y de su carrera profesional.

El tandilense estuvo dos años sin jugar al tenis, pero a base de entrenamiento y constancia llegó a los Juegos Olímpicos de Río y se llevó una medalla de plata ganándole a Djokovic y Nadal, dos de los mejores del mundo.

Semanas después, representó a Argentina en la semifinal de la Copa Davis contra Gran Bretaña y ganó su punto de visitante contra Andy Murray, n°2 del mundo, en otro épico encuentro.

Por eso, Juan Martín disfruta tanto este presente: cumplió 28 años y fue a comer con sus amigos a Gardiner, su restaurant favorito, ubicado en la Costanera.

Hace unos días, el talentoso deportista afirmó: "La felicidad que tengo es impresionante. Me pasan un millón de cosas por la cabeza, sensaciones...Siempre me toca estar lejos, pero el cariño se siente, me transmiten la emoción todo el tiempo. Tengo muchas cosas para celebrar".

Adelante, usted lo merece.