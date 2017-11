Â¡ApareciÃ³ su gemelo! Un hincha igualito a Zlatan entrÃ³ a abrazarlo

zlatan1

Fue un partido perfecto para Manchester United. El equipo de Jose Mourinho gole贸 4-1 a Leicester, el 煤ltimo campe贸n de la Premier League y se rencontr贸 con el triunfo. El que no pudo convertir fue Zlatan Ibrahimovic, pero el sueco tuvo un motivo m谩s para reir.En medio del partido un hincha ingres贸 al campo de juego, con el mismo look que el n煤mero 9 del United. Corte de pelo y barba igual que Ibrahimovic, que al verlo le brind贸 una gran sonrisa, antes de que los polic铆as lo saquen, en medio de las risas del p煤blico del Old Trafford.Manchester United lleg贸 de esta manera a los 12 puntos en la Premier League, donde Leicester, el 煤ltimo campe贸n, merodea por la mitad de tabla, con apenas siete.