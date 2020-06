Diario UNO

Rocío Oliva, la ex pareja de Diego Maradona, defendió al Diez de las acusaciones por supuesto maltrato y lo elogió. "Nunca ejerció violencia de género", afirmó.

"Diego nunca fue violento conmigo. A ese video no lo hice circular yo, se lo mandé a una sola persona y se hizo viral", dijo en el programa Intrusos, que se emite por América TV. Y añadió: "Yo tenía 20 años y pensaba que todo era distinto, después me puse más canchera".

Pero contó que Diego le dijo: "Si no estás conmigo algo te va a pasar, podés ir presa". Sin embargo, añadió: "Estaba enamorada y cuando charlamos me pidió perdón arrodillado, crecés y aprendés las cosas buenas y malas".

Por último, admitió: "Diego tiene un corazón enorme, es buena persona, solidario y muy buen amigo. Nunca me van a escuchar hablar mal de él. No lo extraño y no tenemos relación, pero si me llama lo atiendo".