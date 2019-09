Ex futbolista alemán es acusado de tenencia de pornografía infantil

El ex futbolista internacional alemán Christoph Metzelder está siendo investigado por difundir imágenes de carácter pornográfico infantil, anunció este miércoles la justicia alemana.

“Investigamos a Christoph Metzelder por sospechas de distribución de material pornográfico infantil”, afirmó Liddy Oechtering, vocera de la fiscalía de Hamburgo, que indicó que la investigación se abrió el pasado 19 de agosto.

El ex defensor de la selección alemana, el Borussia Dortmund y el Real Madrid, entre otros, es sospechoso de enviar a través de Whatsapp varias imágenes de carácter pornográfico infantil a una persona en Hamburgo.

“Actualmente estudiamos las pruebas incautadas” en los dos registros llevados a cabo el martes por la policía criminal de Hamburgo, declaró sin precisar dónde fueron realizadas.

No se ha emitido ninguna orden de arresto contra el ex jugador de 38 años, que actualmente está formándose como entrenador a través de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Por el momento no se ha pronunciado sobre este caso.

Metzelder fue recibido el martes en el centro de formación de la DFB en Hennef, cerca de Colonia, por agentes de la policía criminal, según imágenes publicadas por el diario Bild, desde donde se marchó a su casa acompañado por ellos.

En su casa, los policías incautaron al menos una computadora y un teléfono del subcampeón del mundo de 2002. Según Bild, fue su actual pareja, quien reside en Hamburgo y con la que mantenía una relación desde hacía un año, quien lo denunció tras recibir al menos una quincena de imágenes de carácter pornográfico infantil.

La televisión pública alemana ARD, en la que el jugador ejercía de comentarista, decidió este miércoles “suspender su colaboración” con él mientras dure la investigación, declaró el jefe de deportes, Axel Balkausky.

Christoph Metzelder disputó 47 partidos con la selección alemana entre 2001 y 2008 como marcador central.

El futbolista desempeñó gran parte de su carrera en Alemania, al principio en el Borussia Dortmund (2000-2007) antes de marcharse al Real Madrid (2007-2010) para unirse posteriormente al Schalke 04, donde cerró su carrera profesional en 2013.

Desde entonces, dirige una agencia de publicidad y su propia Fundación Christoph Metzelder, que apoya proyectos para niños y jóvenes. A su vez entrena al equipo Sub-19 del TuS Haltern, en Renania del Norte-Westfalia (oeste de Alemania).