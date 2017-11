Ecclestone, a sus 85 años: "Lo único que me queda por hacer es morir"

La Fórmula 1 le da la bienvenida a una nueva era con el alejamiento de su cargo de Bernie Ecclestone, británico de 85 años que presidió la Formula One Management desde su fundación.

Sobre los nuevos dueños de la empresa, Libery Media, Ecclestone declaró que "lo único que me queda por hacer es morir y pagar mis impuestos. Aparte de eso, no tengo nada más que hacer" y reveló qué hará en el futuro: "Gracias a Dios, de momento no necesito dinero ni necesito trabajar, y si por casualidad las cosas no toman la dirección que yo creo adecuada, entonces desapareceré" sostuvo.

Al parecer, la nueva gestión no propondrá grandes cambios en el manejo de la Fórmula 1 por lo que el británico está tranquilo: "Seguramente, no cambiará nada. No debería haber ninguna diferencia. Ellos me han pedido que siga en mi cargo. La única forma de que cambie es que yo no esté ahí y no lo haga ya" contó.