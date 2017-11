Federal B: tarde de fútbol en el Este, con dos partidos adelantados

federalb.jpg

Luego de disputar la 7ª fecha el pasado miércoles, este sábado se iniciará una nueva jornada de partidos en la zona B Cuyo del Federal B.A las 15 Palmira recibirá en su cancha a Montecaseros, con la necesidad de ganar para despegarse de los coleros. El Jarillero padeció una dura derrota ante el CEC por 3 a 0 entre semana y hoy podrá tener revancha ante el Lobo del Norte.Raúl Páez por Cayla y Gabriel Aguilera por Barsotti serían los dos cambios que haría Christian Andrada.Los dirigidos por el Gorrión Walter Bernabé irán a sumar para seguir trepando y, por qué no, sumarse al lote de escoltas. El DT irá con el mismo once de aquel partido.A las 19 será el turno de Rodeo del Medio-Huracán de San Rafael. Este partido se jugará en cancha de Montecaseros, que cuenta con luz artificial.Tanto el Toponero como el Globo militan en mitad de tabla, por lo que no querrán dejar puntos en el camino. Rodeo llega tras una derrota como visitante en manos de Luján 1-0.Huracán también fue visitante y sumó un punto ante Montecaseros tras un 1-1. El Azuloro saldría con el mismo onceLa octava fecha continuará este domingo con el partido entre el único líder del grupo, Pacífico, quien se presentará en su estadio desde las 20.30, ante Huracán Las Heras, uno de sus escoltas. Este es el duelo que más promete.El lunes se cerrará la fecha con dos encuentros. CEC, que viene de dos goleadas a favor, recibirá a Newbery de Villa Mercedes, equipo que hasta el momento no ha podido ganar.A las 21, San Martín se presentará en su estadio ante Luján Sport Club. Sería un ultimátum para el DT albirrojo, Carlos Mazzola.