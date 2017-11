La nota ya fue enviada al Tribunal de Penas del Consejo Federal para que analicen la irregularidad.





Vale señalar que el jugador es de Alumni de Villa María y no le dieron el pase, motivo por el cual el Consejo Federal aconsejó a la Liga Mendocina que lo inhabilitara por denuncia del dueño del pase, pero ese trámite no se realizó por lo tanto el jugador no puede actuar en forma oficial.





Huracán de San Rafael le protestó los puntos a San Martín por la mala inclusión del defensor Emanuel Urquiza., en el partido que ambos disputaron este domingo que pasó por el Federal B.