El presidente de Huracán Las Heras, Rafael Giardini, mostró su enojo por la cantidad de efectivos que le pidió la Policía que para que jugarán ante San Martín en el Malvinas Argentinas, por la séptima fecha del torneo Federal B. Por eso decidieron hacerlo en su estadio.

"Por qué no dicen la cantidad de efectivos que me piden. Me pidieron 280. Nosotros teníamos la mejor predisposición de jugar en el Estadio. El año pasado jugamos con San Martín y nos mandaron 100 efectivos. Ahora 280. Es una forma muy elegante para seguir marginándonos y no prestarlo. ¿Vos creés que un equipo del Federal B puede afrontar esos gastos? Estoy envenenado con que no nos dejen jugar ahí", afirmó Giardini.

El 23 de setiembre se realizará la asamblea donde se tratará la elección de la CD y el actual titular no seguirá.

"Nosotros hemos caducado el mandato y esperamos que alguien tenga intenciones de asumir en mi lugar. Personalmente cumplí un ciclo. El 23 está listo la memoria y el balance para que los socios decidan los pasos a seguir. El club está ordenado y no tiene problemas. Alguien tendrá que aparecer", dijo Giardini.