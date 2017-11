Héctor Moncada, presidente de Pacífico, dio su versión de los supuestos hechos acontecidos durante el partido por el Federal B el domingo por la noche, donde el Lobo alvearense, que hizo de local, le ganó 2 a 1 a Huracán las Heras.

Una vez finalizado el partido, jugadores y dirigentes del Globito lasherino aseguraron que fueron agredidos por hinchas locales.

"Tengo la impresión de que Huracán se quiso llevar algo que no lo hizo en la cancha. Es una pena ya que es un equipo con mucho prestigio", afirmó Héctor Moncada a Ovación Online, algo molesto por las serias acusaciones.

"No sé qué pasó con la bandera de Pacífico. Ellos se llevaron una al camarín y después de la devolvieron a Luciano Peinado. Además, simularon como que le habían tirado una botella. El médico nuestro me dijo que no tenía nada y la policía tampoco vio algo raro. Siempre jugamos y nunca paso nada. Entendemos que se empañó el triunfo de Pacífico, que fue lógico", contó el dirigente del equipo puntero de la zona.

"No compartimos lo que pasó, nosotros trabajamos para ser un ejemplo, Es un orgullo que vengan los demás equipos a General Alvear, los atendemos de la mejor manera", agregó.

"Fue un hecho totalmente inevitable y no nos queremos detener en esto. Fue todo muy rebuscado. Huracán es grande y no se merece esto que pasó. Siempre nos ganaron dentro de la cancha y me parece bajo el golpe para Pacifico querer ensuciar una noche. Tienen que aprender a perder", finalizó el presidente del equipo alvearense.