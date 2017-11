Sperdutti se cansó: "Siento que me robó y se cagó de la risa"

El Deportivo Maipú terminó con un sabor amargo tras el empate 1-1 ante Unión de Villa Krause, válido por la segunda fecha del Federal A. Y Carlos Sperdutti, que terminó muy caliente, puso en duda su continuidad. Una vez más.

"No quiero que me regale nada, pero este árbitro ya nos había condicionado. Hicimos un segundo tiempo bárbaro y Maipú merecía mucho más. Nos acomodamos y mejoramos muchísimo, siempre buscamos el partido", analizó el entrenador del Cruzado.

"Lo que pasó con el árbitro es una vergüenza. Me gesticuló, me miraba, me hacía señas. Ya estoy grande para esto, no quiero rabear más. Esta noche voy a pensar si sigo", disparó en la conferencia post partido.

"Trabajás toda la semana y viene un árbitro y te saca dos puntos. Siento que me robó y se cagó de la risa", agregó.

Vale destacar que Maipú lo ganaba y el juez santafecino Viñas le otorgó un penal a Unión a dos minutos del final, que García transformó en el empate definitivo.