Â¡QuÃ© partidazo! GutiÃ©rrez y Gimnasia, cara a cara en cancha del Cele

La cuarta fecha del Federal B comenzará este domingo para los equipos mendocinos. Desde las 16.15 Gutiérrez recibirá en su estadio a Gimnasia, con arbitraje del tucumano Luis Lobo.

Tanto el Celeste como el Blanquinegro ya tuvieron fecha libre, por lo que es una buena oportunidad para alcanzar a Unión (libre) en la cima.

Gutiérrez viene de sumar un empate en el estadio Bicentenario de San Juan con Unión sin goles. Sobre el equipo inicial que usó Juan Pablo Videla para ese partido, hoy habrá una modificación obligada y posiblemente una segunda por lesión.

Mauro Orué fue expulsado ante el conjunto sanjuanino y en su lugar ingresará Juan Manuel Barrera.

Leonardo Roda podría no estar desde el inicio por un dolor en una de sus costillas tras un golpe. Si esto sucede, jugaría Nicolás Navarrete.

Gimnasia empató en su estadio el lunes con Maipú 0 a 0. Sobre el equipo que inició el juego con el Cruzado Darío Alaniz hará al menos tres modificaciones: ingresarán Gerardo Corvalán, Neri Espinosa y Jonathan Morán por Matías Navarro, Patricio Cucchi y Oscar Negri.

Hay una duda que será resuelta sobre la hora y es la presencia de Nicolás Arce en mitad de cancha.

El habilidoso volante, ídolo de Gutiérrez, fue campeón y ascendió con el Celeste al Federal A y vistió su camiseta hasta la temporada anterior. Pero para este torneo, el Bocha pasó al Lobo entre algunos chispazos con los dirigentes del Perro.

Otro ex Celeste hoy en el Lobo es Ramiro Vélez, pero el Pelado no estará desde el comienzo. En caso de que Arce no juegue desde el inicio, Domínguez se moverá en su lugar.

Probables formaciones:

Gutiérrez: Martínez Gullota, Juan M. Barrera, Jesús Nievas, Javier Silva, Mauro Visaguirre, Leandro Valenti, Emanuel Díaz, Alan Sánchez, Lucas Allosa, Roda/Navarrete, Matías Chavarría.

DT: Juan Pablo Videla.

Gimnasia: Ezequiel Viola, Walter Poblete, Jorge Curbelo, C. Leguizamón, Nicolás Inostroza, Nery Espinoza, Gerardo Corvalán, Emanuel García, Arce/Domínguez, Jonathan Morán, Pablo Alvarenga.

DT: Darío Alaniz.

Estadio: Gutiérrez Sport Club.

Árbitro: Luis Lobo (Tucumán)

Hora: 16.15.