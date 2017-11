Pollo furioso: "Nunca imaginé que me iban a hacer una camita"

"Los dirigentes tomaron la decisión, por medio de un colega y un jugador, de que no siguiera. Después del partido el domingo, el Cachi Pezzutti me dio el respaldo", afirmó Juan Pablo Videla en Radio Nihuil, que hasta hace unas pocas horas era el técnico de Gutiérrez, pero fue separado del cargo luego de la derrota el pasado domingo ante Gimnasia.

"Ayer (lunes) me llamaron y me citaron a una reunión. Cachi estaba ausente. Me dijeron que no querían seguir con mis servicios, porque habían recibido quejas de algunos jugadores y estaban molestos como trabajaban", agregó el Pollo.

"La conciencia de ese chico...,siempre cuestionó todo. Fue el que pidió la cabeza mía a Pezzutti. Es la primera vez que le echan. Nunca imaginé que me iban a hacer una camita. Estaba todo cocinado", agregó Videla, muy molesto con el accionar del arquero del Cele y la dirigencia del equipo que se desempeña en el Federal A

La palabra del Cachorro Abaurre

Alejandro Abaurre dejó hace muy poco la conducción técnico del Perro. Y tras la repentina salida del Pollo Videla, el Cachorro se puso nuevamente el buzo de DT: "Nos juntamos con la dirigencia de Gutiérrez y acordamos el regreso. Son buenas las sensaciones y expectativas de volver. Siempre con la idea de hacer cosas buenas", expresó.