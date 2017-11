Palabras de ex: "Estoy tranquilo porque dejé todo en Gutiérrez"

Lorena Sidoti

sidoti.lorena@diariouno.net.ar

Gutiérrez recibirá a Gimnasia por la 4ª fecha del torneo, pero no será un partido más. Será el retorno a esta cancha de Nicolás Arce, ídolo del Celeste, pero ahora con la casaca blanquinegra.

Su partida dejó heridas en muchos de los que lo llevaron en andas el día del ascenso al Federal A. Se lo cuestionó duramente, luego de que el 10 declarara que necesitaba irse para mejorar su situación económica. Pero lo cierto es que, más allá de todo,

el Bocha es parte de la historia grande de Gutiérrez.

–¿Qué sentís al volver a Gutiérrez pero con otra camiseta?

–Sensaciones muy lindas porque he vivido cosas hermosas en el club. Hoy la realidad es otra, y soy consciente de que algunos

no aceptaron cómo fue mi salida. Estoy tranquilo porque dejé todo para Gutiérrez. Los momentos y etapas felices que viví en Gutiérrez no me los olvido nunca más.

–¿Cómo creés que te va a recibir la gente?

–Tengo buena relación con los hinchas del Cele. Hubo malentendidos y algunos tienen sus enojos. Esperaré el domingo y lo tomaré tranquilo estando dentro o fuera de la cancha.

–Conquistaste a muchos hinchas del Lobo el lunes...

–Quisiera que me pase todos los partidos, pero es el primero, no te sabría decir. Ojalá pueda rendir y gustar, como fue mi

etapa en Gutiérrez.

–Te asociaste bien con el Mago Oga...

–En Gimnasia estoy jugando de volante. El lunes jugamos los dos. Es muy lindo jugar con Oga. Hay muy buenos jugadores

a mi alrededor. Jugadores que pueden funcionar en dos puestos, lo que te permite cambiar el esquema sobre el partido.

–¿Cómo crees que será el partido de mañana?

–Trabado en el mediocampo. Sabemos que en los dos equipos hay buen pie y no se van a dejar espacios. Con

ambición de ganar los tres puntos de ambos lados.

–¿Seguís viviendo en La Libertad?

–No, estoy viviendo en Godoy Cruz en un departamento que me dio el club. Por ahí viajó a ver mi familia.

Extraño no tenerlos todos los días como antes. Aunque no estemos tan lejos, pero se siente.

–¿Cómo te sentís en el Lobo?

–Muy bien. La verdad es que al principio pensé que me iba a costar más adaptarme, pero me han recibido de la mejor manera desde donde lo mire. Eso me ayudó a estar cómodo y a gusto. Estoy muy contento en esta nueva etapa, y quiero darles las

gracias a mi familia, mis viejos y los que siempre están con un mensajito al menos. En especial el Changuito.