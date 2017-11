"Los cracks que tenemos este año la tienen reclara"

Atrás quedó el empate en cero en el clásico con Gutiérrez, ya que el Cruzado recibirá este domingo a las 16.15 a Unión (SJ) por la 2ª fecha.

El mediocampista Juan Pablo Montaña se refirió a este debut como local: "Hay ansiedad porque el torneo pasado no pudimos ganar de local y estamos en deuda con la gente".

Siendo espontáneo y sincero, el Pelado soltó: "Para mí, que no tuve continuidad el torneo pasado, es una gran motivación estar en el once. Aparte los cracks que tenemos este año no sienten presión. La tienen reclara".

El volante sostuvo: "Llegamos muy bien porque tuvimos un buen debut contra Gutiérrez y esta semana se trabajó muy bien".

En cuanto al equipo titular, persiste una duda en ataque, en cuanto a la presencia de Sanfilippo (jugó el clásico) o Cristian Jofré.

El resto del equipo está confirmado e irá con Gonzalo Gómez; Javier Murcia, Patricio Berardo y Marcos Benítez; Juan Pablo Montaña, Oscar Amaya, Emiliano Fernández y Agustín Roques; Martín Gómez, Gonzalo Parisi y Sanfilippo o Jofré.