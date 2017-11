El Pollo Videla ultima detalles para recibir al Lobo

Gutiérrez Sport Club se prepara para recibir a Gimnasia y Esgrima, en encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Federal A, el próximo domingo a las 16.15 en cancha del celeste.

Juan Pablo Videla, técnico del Perro, dialogó con Ovación 90 y aseguró que ante el Lobo el hincha gutierrino no va a faltar: "En San Juan ante Unión el equipo mejoró muchísimo y como viajó gente el hincha está entusiasmado y ante Gimnasia va ir mucho público a apoyar el equipo".

Sobre la falta de gol que están teniendo sus dirigidos explicó: "No es para preocuparse pero sí para ocuparse", al tiempo que expresó: "Lo que me deja tranquilo son las situaciones que se generan, lo que sí debemos corregir la instancia final que es lo que nos da el gol".

La zona se ha tornado bastante pareja sin dejar de mencionar que "jugar cuatro veces con cada rival sumado a los buenos planteles que hay va a hacer que todo sea muy parejo", comentó el Pollo.

Pensando en el Lobo analizó: "Ante Gimnasia creo que el partido se va abrir ya que los dos estamos necesitados de los tres puntos y se van a generar las chances de gol".

"Nosotros tenemos que ganar en nuestra cancha ya que hemos ido de menor a mayor y el objetivo es clasificar a la siguiente instancia", explicó Videla.

Pensando en el once el Perro tendrá un cambio obligado por la expulsión de Orué y el técnico confirmó que en su lugar "jugará Juan Manuel Barrera", ex Independiente Rivadavia. Pero la única duda que mantiene es si estará Leonardo Roda, que tiene "un golpe y lo vamos a esperar hasta último momento y de no llegar jugaría Navarrete o Juncos".

El resto serían los mismos que enfrentaron a Unión: Martínez Gullota; Barrera, Nievas, Silva, Vizaguirre; Allosa, Díaz, Valentí; Sánchez; Roda, Navarrete o Juncos y Chavarría.