Luego de cuatro meses de espera, el Deportivo Maipú volverá a jugar en su cancha por el torneo Federal A. La última vez fue el 2 de mayo cuando igualó 1-1 con Gutiérrez.

Tras otro empate con el Celeste en la 1ª fecha, esta tarde recibirá a Unión, único equipo que ganó en la primera fecha.

El Botellero presentará al menos dos cambios: Murcia por Aveska (con dolencias) y Roques por Lucas Parisi (ligamentos). Sanfilippo o Cristian Jofré es la duda.

Un dato que aqueja a los Cruzados es que en el torneo pasado no lograron ganar nunca de local. Jugó 5 partidos en el Omar Higinio y fueron: 2-2 vs Gimnasia, 1-1 vs. Gutiérrez, 0-1 Unión (SJ), 0-2 vs. Sp. Belgrano y 0-0 vs Gimnasia.

Será una jornada especial ya que habrá homenajes para el Mono Olmos y Sergio Scivoletto, ídolos maipucinos fallecidos recientemente.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Gonzalo Gómez; Javier Murcia, Patricio Berardo, Marcos Benítez; Juan Pablo Montaña, Oscar Amaya, Emiliano Fernández, Agustín Roques; Martín Gómez, Gonzalo Parisi, Sanfilippo o Cristian Jofré. DT: Carlos Sperdutti.

Unión (VK): Alejandro Dianda; Eduardo González, Martín Arce, Ricardo Bernay, Facundo Torres; Pablo Jofré, Leonel Natalicchio, Emanuel Décimo, Ariel Sánchez; Pedro Terrero, Cristian Pérez. DT: Raúl Antuña.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Nahuel Viñas (Santa Fe).

Hora: 16.15.

Embed