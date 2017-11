Ibrahimovic resucitó al United y el Inter de Icardi sigue en picada

El Manchester United, que había empezado perdiendo en la primera jornada de su grupo de la Europa League, reaccionó en la segunda con una trabajadísima victoria en casa ante el Zorya (1-0), gracias a un tanto de Zlatan Ibrahimovic, este jueves, en el que el Inter de Milán cayó 3-1 en el campo del Sparta de Praga y registró su segunda derrota.





José Mourinho ya había visto cómo el United perdía en el debut en Rotterdam ante el Feyenoord (1-0), lo que disparó las alarmas. Contra el modesto y desconocido Zorya Lugansk ucraniano, el partido en Old Trafford fue complicándose por momentos, pese a la presencia en el campo de Ibrahmovic, Paul Pogba y otras figuras de los Red Devils.





Muy previsible durante la primera hora, Ibra apareció como salvador a continuación, rematando de cabeza la volea fallada por Wayne Rooney, que dio involuntariamente la asistencia para el único tanto del partido. Un gol de casualidad que resucita al United, que dio una imagen muy diferente a la mostrada cinco días antes en la Premier League, donde apagó el incendio de la crisis con un triunfo 4-1 sobre el campeón nacional, el Leicester.





La victoria permite al Manchester United afrontar con más tranquilidad su partido del domingo ante el modesto Stoke, dentro de su intento de no perder el ritmo de la cabeza en la Premier League, donde es sexto a 6 puntos del líder, el Mánchester City.





"Ha sido difícil. Tuvimos ocasiones en la primera parte, debimos haber marcado y el partido hubiera sido diferente, pero no lo hicimos. Ellos estuvieron organizados atrás y también en los contragolpes", admitió Mourinho.





"Necesitábamos ganar. Tres derrotas en una semana y ahora tres victorias en una semana. Pero no me deprimí con las derrotas, no voy a ponerme eufórico con estas tres victorias", añadió.





En la Europa League, el United se pone con 3 puntos, los mismos que el Feyenoord y uno por detrás del líder, el Fenerbahçe turco, que ganó 1-0 a los holandeses.





Mucho peor fue el día para el Inter de Milán, que empezó perdiendo en la primera jornada por 2-0 ante el Hapoel Beer Sheva israelí y que ahora se estrelló 3-1 en Praga ante el Sparta, lo que deja a los nerazzurri contra las cuerdas y sin puntuar, en un grupo liderado por el Southampton inglés y el Hapoel Beer Sheva, que empataron 0-0 en Israel este jueves.





Si el Inter fracasó este jueves, los otros dos grandes nombres italianos, Roma y Fiorentina, sí cumplieron. Los romanos golearon 4-0 al Astra Girgiu, con goles del holandés Kevin Strootman, el argentino Federico Fazio, el egipcio Mohamed Salah y un tanto en contra del brasileño Fabricio.





La Fiorentina arrolló 5-1 al Qarabag de Azerbaiyán, con sendos dobletes del senegalés Khouma El Babacar y del argentino Mauro Zárate. El otro italiano, el Sassuolo, perdió 3-1 en el campo del Genk belga.









Buenos resultados españoles





En el grupo del Sassuolo, todos están con 3 puntos. Entre ellos, el Athletic de Bilbao, que había empezado perdiendo 3-0 ante la formación italiana y que se recuperó superando 1-0 en casa al Rapid de Viena austríaco. Beñat Etxebarria consiguió el único gol del partido en el minuto 59, mandando un misil de semivolea tras encontrarse un balón suelto en la frontal del área.





También ganó otro español, el Celta de Vigo, que derrotó 2-0 al Panathinaikos griego con goles al final del sueco John Guidetti (84) y del danés Daniel Wass (89). El otro equipo de la Liga que participa en la Europa League, el Villarreal, empató 1-1 en Bucarest ante el Steaua, pero se colocó líder de su grupo.





El colombiano Rafael Santos Borré adelantó a los españoles en el 9 y el ghanés Sulley Muniru empató en el 20. Por su parte, el Niza, líder de la liga francesa, cayó 4-2 ante el Krasnodar en Rusia pese a que el italiano Mario Balotelli, su nuevo estrella, marcó un gol. El conjunto mediterráneo es colista con dos derrotas en su grupo.