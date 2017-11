Tras el escándalo en el final, tuvo que bajar un cambio

El director técnico de Lanús, Jorge Almirón, expresó este jueves estar "arrepentido" por haber amenazado a su par de Independiente, Gabriel Milito, con verse "cara a cara" luego del final tumultuoso del encuentro de anoche entre ambos equipos por la Copa Sudamericana.

"Me arrepiento de lo que dije de Milito. Es un buen DT y me gustaría hablar con él en un futuro", admitió Almirón el día después a la eliminación en la segunda fase del certamen sudamericano.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-0 ante Independiente, el DT del "Granate" criticó actitudes de Milito durante el partido y amenazó con que iban a verse "cara a cara" en algún momento.

"Le deseo lo mejor a Independiente en la Copa. Me equivoqué, no debemos generar violencia", agregó el precisamente ex DT del "Rojo", entre 2014 y 2015, en una entrevista con TyC Sports.

Almirón contó que el tumultuoso final del partido se generó porque desde el banco de Independiente le "dijeron algo" al delantero Lautaro Acosta, quien fue acusado de escupir en la cara a Milito.

"No me gustó lo que le dijeron a Acosta, no estuvieron bien. Y él reaccionó por eso. Estaba caliente y lo que dije de Milito no me gustó", concluyó Almirón.