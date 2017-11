San Lorenzo buscará una buena ventaja ante La Guaira de Venezuela

San Lorenzo, con una positiva y ganadora actualidad, intentará obtener un triunfo y por una buena diferencia de goles para dar un importante paso a la próxima fase de la Copa Sudamericana, cuando reciba este jueves a Deportivo La Guaira, de Venezuela, en el cotejo de ida por los octavos de final del certamen.

El encuentro se desarrollará en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en el barrio capitalino del Bajo Flores, desde las 19.15, con el arbitraje del colombiano Wilson Lamouroux y televisado por Fox Sports.

El desquite se desarrollará el jueves 29 de septiembre, en la ciudad de Caracas, y el ganador de esta llave jugará en cuartos de final ante el vencedor de Real Garcilaso, de Perú, y Flamengo, de Brasil, que comenzó anoche con el triunfo de visita del equipo de Rio de Janeiro por 1 a 0.

San Lorenzo llega con la moral alta tras sumar tres victorias seguidas, dos en el torneo local, ante Defensa y Justicia 2-0 y Vélez por 2-1, además de la que le permitió llegar a este compromiso con La Guaira, el 4-1 ante Banfield como local que definió su clasificación luego de haber caído en la ida 2-0 en el sur bonaerense, por la segunda fase.

Pero lo más positivo en esta coyuntura sanlorencista es que los resultados son motivo de un buen nivel de juego y con valores que están actuando con sumo éxito y eficacia.

El primero que asoma como figura, y lo es por su efectividad, es el delantero Nicolás Blandi, quien está atravesando una notable actualidad (suma 13 tantos en 21 cotejos con la casaca "azulgrana") con esa racha que sueña todo goleador y en la cual toda jugada que inicia o cada remate tiene como destino besar la red adversaria.

Al 9 se le debe agregar a Fernando Belluschi, quien es el jugador distinto de este equipo, el que juega y hace jugar al equipo, junto a la sensible mejoría de Sebastián Blanco, quien de a poco se parece al de Lanús; la calidad y sapiencia de Néstor Ortigoza; y la seguridad del arquero Sebastián Torrico.

San Lorenzo deberá seguir incrementando su mejoría en este etapa con la dirección técnica del uruguayo Diego Aguirre y tendrá que apelar a dos aspectos muy destacados: la inteligencia y la paciencia.

El Ciclón deberá ser inteligente para no caer en la tentación del pelotazo, para saber aprovechar las bandas y moverse con pericia, como así también tendrá que apelar a la paciencia en caso de que los espacios no abunden y que el gol no se produzca con prontitud.

La Guaira es un equipo de la ciudad homónima ubicada en el estado de Vargas, fundado en 2008 como Real Espport Club y que luego cambió su denominación a Deportivo la Guaira cuando se mudó a esa ciudad buscando tener más hinchas. Su casaca es naranja, por el color de la arena en las playas vargueñas y juega de local en esta Copa en Caracas.

En el certamen venezolano está undécimo con 17 puntos, muy lejos del puntero Carabobo, que suma 32, y el pasado domingo en el torneo local superó de visitante 1-0 a Deportivo Anzoátegui. La Guaira sólo ganó en su historia dos Copas de Venezuela en 2014 y 2015.

El equipo dirigido por Eduardo Saragó eliminó en primera fase a Deportes Tolima (0-0 de visita y 1-0 de local) y en segunda al Emelec de Ecuador (4-2 en casa y 0-0 en Guayaquil). Es un equipo sin jugadores argentinos y en su formación titular ataja el chileno Felipe Nuñez.



Probables formaciones

San Lorenzo: Sebastian Torrico; Mathias Corujo, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Emmanuel Más; Franco Mussis; Martin Cauteruccio, Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza y Sebastian Blanco; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Deportivo La Guaira: Felipe Nuñez; Diego Melean, Luis Morgillo, Franklin Lucena y Layneker Zafra; Vicente Suano, Arquímides Figuera, Gustavo Rojas y Arles Flores; Fredys Arrieta y Zamir Valoyes. DT: Eduardo Saragó.

Estadio: San Lorenzo.

Arbitro: Wilson Lamouroux (Colombia).

Hora de inicio: 19.15.

Televisa: Fox Sports.