Por si quedaban dudas: el Tomba festeja la eliminación de Belgrano

Belgrano de Córdoba quedó eliminado de la Copa Sudamericana de fútbol, al caer este miércoles en el Mario Kempes ante el Coritiba de Brasil por 4 a 3 en la definición con tiros desde el punto del penal tras perder 1-2 (el mismo resultado con que se había impuesto en la ida) al cabo de los 90 minutos de juego.

La caída del Pirata (sumadas a las eliminaciones de Banfield e Independiente) le otorgan una plaza directa a Godoy Cruz para la Libertadores 2017, más allá de los cambios reglamentarios.

Goles y penales:

El local se había puesto en ventaja a los 29 minutos de la etapa inicial con el tanto de Claudio Bieler, mientras que a los 43m. de esa primera mitad anotó Iago el empate para los brasileros, que se pusieron en ventaja en el complemento a los 19 minutos con el tanto de Nery Bareiro.

Comenzó con mucha decisión del local con intenciones de anotar rápido y comenzar a liquidar la serie, aunque careció de profundidad y claridad en los últimos metros. Solo un disparo desde afuera de Matías Suárez y otro de similar posición de Luna preocuparon en el arco de Wilson.

Pasaban los minutos, intentaba salir del asedio el visitante adelantándose en el terreno, con alguna llegada sin peligro para la valla de Juan Carlo Olave, y así se le abrían los espacios al 'celeste', que en el cuarto de hora hilvanó una gran jugada que terminó Suárez con una media chilena que se fue arriba del travesaño.

Avisó a los 28 Bieler, quien recibió de Jorge Velázquez en la puerta del área, giró y exigió con su remate a Wilson, pero el uno sacó al córner. De ese mismo tiro de esquina, ejecutado por Suárez desde la derecha, la pelota le quedó por alto a Velázquez, que volvió a habilitar al goleador Bieler, que esta vez, de chilena, en el área chica anotó el 1 a 0 ante una estática defensa rival.

Con el resultado a su favor se quedó el conjunto cordobés, porque le cedió la pelota a Coritiba, que abría la cancha y comenzaba a preocupar con las subidas de los laterales, además de apostar también a la pelota parada.

Mediante esa vía avisó a los 32 minutos con un cabezazo de Santos que dio en el palo, y luego lo tuvo Juninho, también de cabeza, pero esta vez salvó en la línea el capitán local, Guillermo Farré.

No se recuperaba Belgrano, y sufrió el empate cuando expiraba el primer tiempo cuando ganó por derecha César Benítez, envió un preciso centro a la cabeza de Iago que venció a Olave con un frentazo cruzado para el 1 a 1.

Seguía el dominio visitante, pero a los ocho minutos del complemento Suárez recuperó una pelota que lo dejó cara a cara con Wilson, pero el arquero le tapó lo que podía ser el segundo tanto 'Pirata'.

A los 19m de esa segunda mitad se puso en ventaja Coritiba, e igualó la serie, con el tanto de Bareiro, que ganó en el área chica tras un tiro de esquina desde la derecha y con un preciso cabezazo, que entró pegado al travesaño, venció la resistencia a Olave, que se estiró pero nada puedo hacer para impedir la segunda caída de su arco en la noche.

Belgrano, ante un estadio Kempes que iba ganando en nerviosismo que bajaba de las tribunas, no supo cómo acomodarse en el terreno, ni tuvo las armas necesarias para volver a ponerse en ventaja en la serie, y volver a la tranquilidad que lucía en los primeros minutos.

Pero los brasileros, con más convicción, solamente tuvieron que contener a un incansable Suárez, que parecía ser la única carta que le quedaba a los de Esteban González para igualar el partido y quedarse con la serie.

Así, sin jugadas de riesgo, la definición se fue a una tensa definición por penales, que comenzó con la atajada de Olave a Leandro, pero luego el ganador anotó los cuatro siguientes (Bernardo, Juan, González, Wilson), mientras que Belgrano se perfilaba bien con los goles de Suárez, Bieler y Lema, pero en los últimos dos llegaron la fallas de Luna y Álvarez Suárez, que convirtieron en figura al arquero Wilson.

Síntesis:

Belgrano de Córdoba: Juan Carlos Olave; Sebastián Luna, Cristian Lema, Cristian Romero y José Rojas; Federico Lértora, Guillermo Farré y Nahuel Luján: Jorge Velázquez; Matías Suárez y Claudio Bieler. DT: Esteban González.

Coritiba: Wilson; César Benítez, Nery Bareiro, Juninho y Juan; Joao Paulo, Alan Santos, Vinicius e Iago; Leandro y Colin Kazim-Richards. DT: Paulo César Carpegiani.

Goles en el primer tiempo: 29m. Bieler (B) y 43m. Iago (C).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Bareiro (C).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Carlinhos por Vinicius (C); 23m. Mariano Barbieri por Luján (B); 29m. Mario Bolatti por Farré (B); 34m. Bernardo por Kazim-Richards (C) y Gastón Álvarez Suárez por Velázquez (B); 36m. César González por Iago (C).

Amonestados: Farré (B). Joao Paulo (C).

Árbitro: Julio Bascuñan.

Estadio: Mario Alberto Kempes.