Para el entrenador de San Lorenzo, Diego Aguirre, "La Guaira es el equipo sorpresa de la Copa Sudamericana. Se lo dije a los jugadores", afirmó el director técnico, que advirtió el difícil encuentro de vuelta que se disputará el próximo jueves en Venezuela; la ida resultó 2-1 favorable al equipo azulgrana.

Respecto a cómo planteará el encuentro ante el equipo venezolano, el técnico uruguayo subrayó que "tenemos que aparecer para superarlo; es un rival complicado, aunque no sea conocido".

El técnico ex Peñarol de Montevideo y Atlético Mineiro de Brasil dio a conocer hoy la lista de jugadores que viajarán al país sudamericano, integrada por: Sebastián Torrico y Nicolás Navarro (arqueros); Mathías Corujo, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Emmanuel Mas, Paulo Díaz y Marcos Senesi (defensores); Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Sebastián Blanco, Fernando Belluschi, Juan Mercier, Alberto Costa, Bautista Merlini y Gabriel Esparza (volantes); Nicolás Blandi, Martín Cauteruccio, Ezequiel Cerutti y Gonzalo Bergessio (delanteros).

El entrenador de 51 años también reconoció que el defensor Fabricio Coloccini (desgarro de 5 milímetros en el bíceps sural de su pierna izquierda) "no va a viajar a Venezuela porque se atrasó su recuperación y hoy está afuera" del plantel.

Sobre el probable once titular, la única duda para Aguirre sería la inclusión del delantero Cerutti: "no puedo responder si jugará o no, lo voy a decidir en las siguientes horas".

Así, el equipo titular sería el mismo que jugó en el Nuevo Gasómetro en el partido de ida y formaría con Torrico; Corujo, Angeleri, Caruzzo y Mas; Mussis; Merlini (Cerutti), Belluschi, Ortigoza y Blanco; Blandi.

San Lorenzo entrenó hoy en el gimnasio y el campo principal del estadio, en dos grupos. Los que jugaron la mayor cantidad de minutos en el empate 1-1 ante Patronato de Paraná realizaron actividades aeróbicas y prácticas regenerativas, el resto hizo trabajos de fuerza y fútbol en espacios reducidos.

El plantel concentrará mañana en el estadio Pedro Bidegain y se trasladará a Ezeiza para abordar, a las 11, el vuelo charter que los depositará en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

El partido de vuelta ante La Guaira se desarrollará el próximo jueves, en el Estadio Metropolitano de Lara, a las 19:15 de la Argentina, cotejo que arbitrará el uruguayo Andrés Cunha.