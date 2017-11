Festeja el Tomba: San Lorenzo eliminó a Banfield y Seba Torrico fue héroe

Embed

San Lorenzo derrotó a Banfield 4 a 1 en el Nuevo Gasómetro, en un partido de segunda fase de la Copa Sudamericana y logró acceder a octavos de final, recuperándose del 2-0 a favor del Taladro en la ida. Anotaron para el Ciclón Caruzzo, Blandi (por dos) y Cauteruccio, mientras que Soto descontó para el conjunto de Falcioni.





Sebastián Torrico le contuvo un penal a Santiago Silva cuando faltaban dos minutos para el final. Este resultado se festeja en Godoy Cruz, dado que para que el Tomba puede acceder a la Libertadores 2017 deberían quedar en el camino Banfield, Belgrano e Independiente.





San Lorenzo Banfield goles



San Lorenzo fue ampliamente superior a su rival y rápidamente consiguió los tantos que necesitaba para conseguir la clasificación en los 45 minutos iniciales. Sin embargo, en el complemento le cedió la iniciativa al rival y, de no haber sido por Sebastián Torrico, hubiera sido eliminado. Es que el arquero le contuvo un penal a Santiago Silva, a los 42 minutos.





San Lorenzo enfrentará en la próxima instancia al vencedor del duelo que protagonizarán mañana Emelec de Ecuador y La Guaira de Venezuela. Con actitud y determinación, San Lorenzo revirtió en los diez minutos iniciales un panorama que, antes del comienzo del partido, parecía complejo. En las primeras tres chances claras que tuvo, el local convirtió los goles que necesitaba para revertir el 0-2 del encuentro de ida.





En primera instancia, Caruzzo le ganó de cabeza a Gonzalo Prósperi y abrió el marcador después de un córner de Belluschi. Contagiado por los colores de su camiseta, San Lorenzo amplió el marcador con una receta propia del Barcelona: después de varios toques de primera donde utilizó el ancho del campo de juego, Belluschi colocó un centro, Cauteruccio no pudo definir y Blandi la empujó en el rebote.





A pesar que ya se había asegurado los penales, el local siguió con idéntica vocación ofensiva y esta vez se vio beneficiado por un error de Hilario Navarro. Después de un córner de Belluschi, muy importante otra vez por su pegada, el arquero no logró retener un balón y Blandi la empujó. A partir de ahí, Banfield -que había guardado a sus titulares para este duelo- se despertó y se adelantó en el terreno.





Con un Walter Erviti lúcido para manejar el balón, una jugada personal suya terminó en un tiro libre que Mauricio Sperduti estrelló´en el travesaño. Banfield había avisado y, en la siguiente, consiguió marcar por el sector de Mathías Corujo, que sufrió cuando lo atacaron por ahí. Luego de una rápida jugada por la izquierda, Soto aprovechó un rebote y descontó para el "Taladro".





Con la necesidad otra vez de un gol, San Lorenzo volvió a tomar control del juego y creó peligro, con la dupla Belluschi- Ortigoza como estandartes. Después de una buena jugada colectiva, el argentino nacionalizado paraguayo metió un pase de emboquillada para que Cauteruccio defina de manera magistral.





En el complemento, San Lorenzo resignó protagonismo, perdió la pelota y, si bien Banfield no lo apabulló, se le plantó en su campo y por momentos lo inquietó. El "Taladro" realizó variantes ofensivas con los ingresos de Nicolás Bertolo y Brian Sarmiento por Sporle y Cobo, al punto tal que Erviti por momentos era el único volante de contención.





Así y todo, el visitante no logró hilvanar juego asociado y el pelotazo terminó siendo su principal arma para complicar. Un minuto después de un penal de Wilton Sampaio no cobró por empujón de Caruzzo a Bertolo, Silva cabeceó bajó una pelota de un córner y el cabezazo de Cobo se fue apenas desviado. Para tratar de recuperar el balón, Diego Aguirre colocó a Bautista Merlini por Cauteruccio, pero el juvenil no entró bien y estuvo bastante impreciso para los pases y para definir un contragolpe que pudo haber evitado el sufrimiento.





En los últimos diez minutos, Banfield era una tromba y tuvo tres ocasiones muy claras para marcar. En la primera, Asenjo aguantó un balón de espalda, colocó un centro y Sperduti remató a un palo. En la segunda, Emanuel Mas lo tomó´de la camiseta al propio Asenjo, pero Torrico le tapó el penal a Silva. La frutilla del postre la puso el arquero al evitar un gol olímpico que casi mete Sarmiento.





Ésta es la síntesis del partido: San Lorenzo 4 (4)-Banfield 1 (3).





Estadio: Nuevo Gasómetro.





Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).





San Lorenzo: Sebastián Torrico; Mathías Corujo, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Emmanuel Más; Franco Mussis, Néstor Ortigoza; Fernando Belluschi, Sebastián Blanco; Martín Cauteruccio y Nicolás Blandi.





DT: Diego Aguirre.





Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Prósperi, Carlos Matheu, Jorge Rodríguez, Alexis Soto; Mauricio Sperduti, Juan Manuel Cobo, Walter Erviti, Adrián Sporle; Mauricio Asenjo y Santiago Silva.





DT: Julio César Falcioni.





Goles en el primer tiempo: 3m Caruzzo, 6m y 10m Blandi (SL), 24m Soto (B), 38m Cauteruccio (SL).





Cambios en el segundo tiempo: 14m Nicolás Bertolo por Sporle (B), 26m Brian Sarmiento por Cobo (B), 28m Bautista Merlini por Cauteruccio (SL), 40m Ezequiel Ávila por Blanco (SL), 47m Paulo Díaz por Ortigoza (SL).





Embed



Embed



Embed