Chapecoense le puso punto final al sueño del "Rey de Copas"

Independiente fue eliminado este miércoles de la Copa Sudamericana 2016 al perder en la definición por remates desde el punto del penal ante Chapecoense de Brasil por 5 a 4, tras terminar 0 a 0 los noventa minutos reglamentarios del partido correspondiente a los octavos de final.

El héroe de la jornada fue el arquero local Danilo, quien atajó cuatro de los ocho penales que ejecutaron los jugadores del "Rojo", en el que convirtieron Diego Vera, Jorge Figal, Víctor Cuesta y Gustavo Toledo.

El encuentro fue equilibrado y ninguno de los equipos se impuso sobre el otro; el ida y vuelta que fue constante en los primeros 45 minutos fue casi intrascendente por la poca profundidad en los metros finales.

La excepción fue una jugada a los dos minutos en la que el cordobés Emiliano Rigoni definió mal con pierna izquierda, tras una gran asistencia del uruguayo Cristian 'Cebolla' Rodríguez, ante la salida de Danilo que desvió el remate.

Y para el local la chance llegó a los 40m., cuando Tiaguinho desbordó y envió un buen centro para el cabezazo de Canela que se encontró con una buena respuesta del arquero Martín Campaña.

Luego se vio un partido muy cortado, la visita no presionó arriba y cuando intentaban salir los de Avellaneda, el juego se trababa en la mitad de cancha. Ambos equipos no pasaron sobresaltos en defensa, pero tampoco llegaron al área con peligro en esos 45m. iniciales.

El complemento empezó movido con un remate de Jorge Ortiz en el travesaño a los 2 minutos para los de Avellaneda. A los 9m., hubo una increíble salvada de Campaña, la pelota pegó en el palo, picó en la línea y el uruguayo la rechazó. Y sobre los 16m., Cleber Santana remató un tiro libre contra el palo izquierdo del arquero.

El juego estuvo demorado por alrededor de diez minutos por incidentes entre la parcialidad del 'Rojo' y la policía local, lo que motivó la intervención de los futbolistas visitantes y de los dirigentes allí presentes.

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron menos que los dirigidos por Caio Junior en el complemento y eso se evidenció en la reanudación del juego, los locales fallaron una muy clara a los 43m., cuando Rangel definió solo por arriba del travesaño y dos minutos después Cleber Santana estrelló un derechazo contra el palo derecho de Campaña.

En la definición por penales, el arquero del seleccionado uruguayo de fútbol tuvo una buena actuación al igual que Danilo, pero los locales fueron más precisos en las ejecuciones y se quedaron con el triunfo.

En cuartos de final, el conjunto del estado de Santa Catarina se medirá con Junior de Barranquilla, ya que el conjunto colombiano eliminó hoy por penales a Montevideo Wanderers, de Uruguay, por 4 a 3 como local, luego de que los 90 minutos finalizaran empatados sin goles.

Síntesis:

Chapecoense: Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado, Dener; Josimar; Biteco, Cleber Santana, Aílton Canela; Kempes, Thiaguinho. DT: Caio Junior.

Independiente: Martín Campaña; Gustavo Toledo, Nicolás Figal, Víctor Cuesta y Nicolás Tagliafico; Jorge Ortiz, Diego Rodríguez, Cristian Rodríguez; Maximiliano Meza, Diego Vera y Emiliano Rigoni. DT: Gabriel Milito.

Definición por penales:

Chapecoense (5): Convirtieron Filipe Machado, Dener, Rengel, Biteco y Tiaguinho. Fallaron Thiego, Cleber Santana y Gil.

Independiente (4): Convirtieron Vera, Figal, Cuesta y Toledo. Fallaron Benitez, Rigoni, Sánchez Miño y Tagliafico.

Cambios en el segundo tiempo: 32m. Lourency por Canela (C), 39m. Ezequiel Barco por Ortiz (I), 41m. Martín Benitez por Meza (I), 42m. Rangel por Kempes (C), 47m. Gil por Josimar (C), 51m. Juan Sánchez Miño por C. Rodríguez (I).

Amonestados: Figal (I) William Thiego (C)

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador).

Estadio: Arena Condá (Chapecó).