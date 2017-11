Yacaré: "Juego mejor en la Davis que en cualquier lado"

El correntino Leonardo Mayer celebró que por Copa Davis juega "mejor que en cualquier lado", tras asegurar la clasificación del equipo argentino a la final con su victoria ante Daniel Evans, que definió 3-2 la serie con el defensor del título, Gran Bretaña, en el Emirates Arena de Glasgow.

"No sé por qué será pero en la Davis juego mejor que en cualquier lado. Siento que a veces se me hace más fácil. Ojalá que pueda seguir manteniendo esta racha", afirmó el "Yacaré", que hoy sumó su undécimo triunfo en single sobre catorce presentaciones y amplió a diez encuentros su racha invicta.

Mayer, de 29 años y 114 en el actual ranking ATP, se emocionó por el logro en un partido decisivo que tuvo que afrontar tras la baja de Juan Martín Del Potro.

"Es algo muy particular para mí. Es un año difícil por todas las lesiones que tuve, pero hoy salí con toda la confianza que me dio el equipo. Estoy muy agradecido", aseguró.

El correntino rechazó el calificativo de "héroe" por su victoria ante Evans y destacó el valor de lo realizado por el equipo. "No, héroe no, acá el héroe es el equipo porque jugamos todos. Cada uno que le toca entrar trata de hacer lo mejor, a mí simplemente me tocó jugar un partido para ganar la serie", minimizó.