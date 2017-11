Â¡Vamos Argentina! El equipo de Copa Davis ya estÃ¡ en camino

"Ser谩 una serie muy dura, con un p煤blico hostil que nos har谩 sentir que somos visitantes", coment贸 Delbonis, n煤mero 1 del equipo argentino, por delante de Guido Pella, Juan Mart铆n del Potro y Leonardo Mayer, los otros tres citados.





Delbonis viaj贸 junto al bahiense Pella, adem谩s el subcapit谩n Mariano Hood, y el resto del cuerpo t茅cnico y varios directivos de la Asociaci贸n Argentina de Tenis (AAT). Incluso el n煤mero argentino dijo sentirse contento con la nueva convocatoria y el hecho de saber que Del Potro podr铆a jugar singles, e incluso se mostr贸 predispuesto a dejarle su lugar.





"Todav铆a no hablamos nada. Ojal谩 que 茅l me pida jugar en mi lugar. Me da alegr铆a poder saber que todos contamos con el apoyo de los compa帽eros", coment贸. Del Potro, junto al capit谩n Daniel Orsanic, viajar谩n directamente desde Nueva York a Glasgow, mientras que el correntino Mayer y el santiague帽o Marco Trungelliti, quien oficiar谩 de "sparring", lo har谩n desde Francia, luego de haber sido eliminados del Challenger de Saint Remy en el que compet铆an.





El equipo brit谩nico tendr谩 como estrella al n煤mero 2 del mundo, el escoc茅s Andy Murray, quien viene de conquistar la medalla de oro en los Juegos Ol铆mpicos de R铆o 2016. Por su parte, Guido Pella reconoci贸 que sab铆a que ten铆a chances de estar en el equipo y agreg贸: "siempre tuve la esperanza de representar al tenis argentino en esta serie, que ser谩 la m谩s dif铆cil de este a帽o".





"Argentina ha sido un especialista en arruinar fiestas ajenas de visitante en la Copa Davis. No somos protagonista, pero vamos a intentar todo y aprovechar a Del Potro para poder llegar a una nueva semifinal", agreg贸.

