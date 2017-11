La confesión de Murray tras la derrota con Del Potro

El escocés Andy Murray, actual campeón de Wimbledon y bicampeón olímpico, consideró este viernes que el argentino Juan Martín Del Potro está jugando un tenis "extraordinario" y puso en duda su presencia en el dobles de mañana, en el que Gran Bretaña es el favorito por contar con su hermano Jamie, cuatro del mundo en la especialidad.

"Luché mucho cada punto y dejé todo en la cancha, no me guardé nada, pero Del Potro está jugando un tenis extraordinario. No se si está mejor o peor que antes de su lesión, lo que importa es que lo está haciendo tremendamente bien", explicó Murray, número dos del planeta detrás del serbio Novak Djokovic.

Murray perdió con Del Potro por 6-4, 5-7, 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4 en un partido de alto nivel tenístico y mucho desgaste fisico, puesto que duró cinco horas y 10 minutos.

"No sé en qué condiciones estaré el sábado, nunca había jugado un partido tan largo. Recién cuando me levante tomaré una decisión sobre si estaré o no en el dobles", subrayó Murray, lo que siembra una gran incógnita respecto de un punto que era ampliamente favorable a los británicos.

Es que el hermano mayor de Andy es el número cuatro del ranking mundial y este año ganó dos Grand Slam, en Australia y el US Open, en pareja con el brasileño Bruno Soares, mientras que Argentina proponía a Leonardo Mayer y Federico Delbonis, aunque también se especuló con que jugarían el correntino y Del Potro.