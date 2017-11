El tandilense Juan Martín Del Potro, exhausto tras haber jugado ocho horas en dos días, confesó este sábado que "no está 10 puntos físicamente" y que el capitán Daniel Orsanic será quien decidirá si lo incluye en un eventual quinto punto este domingo en la semifinal de Copa Davis en la que Argentina aventaja a Gran Bretaña por 2-1.



"No estoy 10 puntos físicamente. Jugué ocho horas en dos días, demasiado para este momento de mi carrera, me duelen las piernas, los brazos, todo, así que el capitán decidirá si me incluye o no en el caso de ser necesario", expresó Delpo en la rueda de prensa que ofreció a los medios luego de haber perdido en el dobles.

Argentina tomó una buena ventaja sobre Gran Bretaña de 2-0 el viernes último con los dos triunfos en singles, el de Del Potro ante Andy Murray y el de Guido Pella frente a Kyle Edmund. Pero hoy los locales acortaron la diferencia al imponerse en el dobles, un punto que se presumía podía perderse.

Los hermanos Andy y Jamie Murray vencieron a Del Potro y Leonardo Mayer por 6-1, 3-6, 6-4 y 6-4, y estiraron la definición para el domingo, con los dos últimos individuales.

En el primero, el bahiense Pella jugará ante Murray y si pierde habrá un quinto punto en el que debería hacerlo Del Potro ante Daniel Evans, aunque el tandilense se mostró cauto debido al cansancio que arrastra desde los Juegos de Río de Janeiro 2016, donde se adjudicó la medalla de plata.

"Espero que Guido gane su partido mañana y nos quedemos con la serie. En el caso de que se llegue a un quinto punto, veremos cómo me siento y Orsanic tomará la decisión final", reiteró Del Potro, dejando abierta la incógnita sobre su presencia.

En cuanto al partido de dobles y la decisión del capitán de incluirlo en lugar de Federico Delbonis, el anunciado inicialmente, el tandilense consideró que pese al desgaste fue una buena estrategia.

"Con la ventaja de 2-0, quisimos cerrar la serie en el dobles, y pensamos que junto a Leo eramos la mejor pareja posible, de hecho estuvimos cerca, pero no alcanzó", concluyó Del Potro.